"Böyle bir işin parçası olduğum için mutluyum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Kartal' karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Dizinin son bölümlerinin geldiğini ifade eden Kaygılaroğlu, "Bitirmeye çalışıyoruz, son 3 bölümümüz kaldı. Sonra da yazın tatil, biraz iş olacak." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR İŞİN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Uraz Kaygılaroğlu, muhabirlerin, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabınızdan UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) için yaptığınız yardım kampanyasına birçok ünlü isim katıldı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Hep beraber yaptık, onlar olmazsa hiçbiri olmazdı. Mutluyum, böyle bir işin parçası olduğum için ve içinde olduğum için... Umuyorum; bir sürü insana da ulaşmaya devam ederler. Herkes sağ olsun, eğer yine destek verilmesi gerekirse veririz." dedi.

Dijital platformda yayınlanacak olan "Erşan Kuneri" hakkında da konuşan Kaygılaroğlu “Onun ile ilgili işlerimiz var, programlara katılacağız." açıklamasını yaptı.

Röportaj esnasında yoldan geçen çocuklar, "Ağabey biz seni tanıyoruz ya!" diye seslenerek, Uraz Kaygılaroğlu’nun yanına koştu.