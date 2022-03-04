Ukraynalı Büyükelçi'den Afganistan karşılaştırması

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Habertürk TV'den Sena Alkan'a özel röportaj veren Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya işgalinin 9. gününde tabloyu anlattı.

Büyükelçi Bodnar şöyle konuştu:

Yasal olarak bu Zaporijya'daki santral Ukrayna'ya ait. Rusya bundan sorumlu. Ukrayna kuvvetleri topraklarını savunuyor, Rusya'yı işgal etmiyor. Ukrayna tarafını suçluyorlar bu santralle olup bitenle ilgili olarak. Rusya propagandasına inanmayın; çünkü hep yalan söylüyorlar.

"AFGANİSTAN'DA 15 BİN UKRAYNA'DA 9 BİN KAYIP VERDİLER"

Ukrayna topraklarına giden ilk konvoy değil bu. Kiev etrafındaki muharebe sırasında kayboldu. Daha sonra ikinci konvoyu gönderdiler. Rusya'nın son savaşını hatırlayalım Afganistan'da. 15 bin kayıp verdiler. Şimdi Ukrayna'da 9 bin kayıpları var. Yüzlerce teçhizat tahrip oldu. Bu alışık oldukları bir şey değil.

"YENİ KONVOYU DA AYNI ŞEKİLDE PÜSKÜRTECEĞİZ"

Şehre girmeye çalışıyorlar, kenar mahallelere girdiler. Şehri bozguna uğratmayı çalışıyorlardı. Direnişin merkezi Kiev. Oradan yönetiliyor ülke. Yerel halk silah alıyor. Yerel muhafızlar safları düzgün ve etkin bir şekilde koruyabiliyor. Bugüne kadar 9. güne rağmen Rus kuvvetleri Kiev'e giremediler. Yeni konvoy gelecek, onları da püskürteceğiz.

"BURADA BİR KATLİAM, SOYKIRIM VAR"

300 Rus askeri yakalandı. Terörist saldırı düzenliyorlar. Yetersizler. Birçok füze fırlatıyorlar. Kadın, çocuk, sivil öldürüyorlar. Bunlar askeri hedef değil. Bizim vatandaşlarımız bu füze seslerini duyuyor. Bunlar Ukrayna'daki yerleşim yerlerine düşüyor. Bütün kayıtlar elimizde var. Burada bir katliam ve soykırım var.

"GÜÇLERİNİ BÖYLE GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Tahrip edilen askeri teçhizatı gözden geçirelim. Çok uzun hat üzerinden ilerliyorlar. Taktik basit. Ondan sonra püskürtülüyorlar. İlk gördüğümüz konvoy bu değildi. Öbürü 64 kilometre uzunluğundaydı. Bu bir çılgınlık. Gücünü sayı itibarıyla göstermeye çalışıyorlar. Bize geldiklerine ateşle karşılık veriyoruz.

"BU KAYITLARI LAHEY'E GÖTÜRECEĞİZ"

Savaşın ilk saatlerinden itibaren böyle. 9. günündeyiz. İlk günde binalara ateş açıldı. Daha sonra bunlarla ilgili videolar çekildi, fotoğraflar var. Bunlar belgeleniyor. Bütün hasarları hesaplıyoruz, öldürülen kişileri, acı çekenleri kayıt altına alıyoruz. Bunlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne La Haye'ye gönderilecek. Nükleer santrale saldırdılar. Bu da bir suç fiili. Çok büyük bir tehlike arzediyor Avrupa kıtası için.

"RUS LİDERLER VE GENERALLER CEZALANDIRILMALI"

Rus tarafında sorumluluk alma düzeyi çok düşük. Gürcistan'da, Çeçenistan'da bunu yaptılar ama cezalandırmadılar. Ceza almadı Rusya hiç. Artık ceza almalılar. Rus liderleri, generaller cezalandırılmalıdır. Ağır bir şekilde ceza alacaklar göreceksiniz.

"KORİDORLAR BM VE KIZILHAÇ KONTROLÜNDE OLMALI"

İlk duyduğumda böyle bir koridor olacağını düşünemedim. Ukraynalı askerler orada yaralandılar, öldürüldüler. Bu koridorlar aslında uluslararası insani örgütler, Kızılhaç, BM ile sağlanmalı. Bunlar barınak sağlanmalı. Burada kışkırtmalar olabilir, bunlar aracı olarak yer almazsa. Farklı şekilde rotalar belirleniyor.

"2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ"

Uluslararası örgütlerin tahminlerine göre 1 milyondan fazla kişi Ukrayna'dan kaçtı. Büyük bir trajedi aslında bu. Daha önceki savaşlar bu kadar ağır olmadı. 2 milyona yakın yerinden edilen kişiler var. Şimdi daha çok kadın ve çocuklar kaçıyor. Erkekler savaşta kalıyor. Dünya buna uygun tepki vermeli, çok hassas bir konu.

"UKRAYNA DEMOKRATİK, RUSYA OTOKRATİK BİR DEVLET"

Bu Rusya propagandasının söylemi. Biz ayrı uluslarız. Kökenlerimiz var. Dünyaya bakış açılarımız farklı. Ukrayna demokrasi, herkes kendi evinde yaşıyor. Rusya ise otokrasi. Yüzyıllardır böyleydi. Otokrasi Rusya'yı saldırganlaşıyor. Ukrayna demokratik ve Avrupalı bir devlet. Bütün bu sorunlarla mücadele etmeye çalışıyor.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN RUSLARLA AYNI ULUS OLMADIK"

Siz Russunuz ben Ukraynalıyım. Ben sizi anlarım siz beni anlamazsanız. Bugün Ruslar, Ukraynaca'dan anlamıyor. Hiçbir zaman tek bir ulus olmadık. Hep farklılıklar oldu. Sovyetler Birliği'nde, Rus İmparatorluğu'nda yer aldık. Tarih boyunca 'biz aynıyız' dediler. Ukrayna'nın edebiyatını, şarkılarını yok etmeye çalıştılar. Bağımsızlık sürecinde Ukrayna dilinin gelişmesi zor oldu.

"RUS VATANDAŞLARIMIZ RUSYA'YA KARŞI MÜCADELE VERİYOR"

2014 yılına kadar Ukrayna dilinde bir kitap yoktu. Bugün bir direniş görüyoruz. Bütün halkın zihniyeti farklı. Harkov'da köken olarak Rus var ama Rusya'ya karşı savaş veriyor. Rusça konuşan şehirler var. Onlar aslen Rus ama kendi topraklarını Ruslara karşı savunuyorlar.