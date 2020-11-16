Milattan \u00f6nce 850-600 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda kurulan ve Van \u0131 Tu\u015fba ismiyle ba\u015fkent ilan eden Urartular\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 dilin ya\u015fat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in akademik \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor.Bug\u00fcne kadar sadece Urartular d\u00f6nemine ait yaz\u0131tlarda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan Urartuca, YY\u00dc Edebiyat Fak\u00fcltesi Arkeoloji b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ba\u015flat\u0131lan derslerle hem lisans hem de y\u00fcksek lisans e\u011fitimi g\u00f6ren \u00f6\u011frencilere \u00f6\u011fretiliyor.Bu sayede Urartuca okuyup yazmay\u0131 \u00f6\u011frenen \u00f6\u011frenciler, Urartular d\u00f6nemine ait yap\u0131larda yap\u0131lan kaz\u0131larda tarihe \u0131\u015f\u0131k tutan verilerin g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kentte, arkeolojik buluntular\u0131n analiz edilmesi ve \u00e7\u00f6z\u00fcmlenmesine katk\u0131 sunuyor.D\u00fcnyada \u00e7ok az akademisyen taraf\u0131ndan bilinen Urartuca dersine ilgi her ge\u00e7en y\u0131l art\u0131yor.- 5 \u00f6\u011frencimiz Urartucay\u0131 hem okuyup hem de yazabiliyor Van YY\u00dc Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Rafet \u00c7avu\u015fo\u011flu, AA muhabirine, 2017 den itibaren fak\u00fcltede d\u00fczenli olarak Urartuca dersi vermeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\u0130lk olarak lisans seviyesinde 30 \u00f6\u011frenciye ders verildi\u011fini belirten \u00c7avu\u015fo\u011flu, Lisans\u00fcst\u00fc \u00f6\u011frencilere bu ders daha kapsaml\u0131 bir \u015fekilde \u00f6\u011fretiliyor. Lisans\u00fcst\u00fc 5 \u00f6\u011frenimiz de Urartucay\u0131 hem okuyup hem de yazabilme a\u015famas\u0131na geldi. Urartuca yaz\u0131tlar bir d\u00f6neme \u0131\u015f\u0131k tutuyor. I\u015f\u0131k tuttu\u011fu d\u00f6nemin ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bu dilin mutlaka \u00f6\u011fretilmesi ve g\u00fcn\u00fcm\u00fcz T\u00fcrk\u00e7esine g\u00fcncel yeni bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda terc\u00fcme edilmesi gerekir. Bu a\u00e7\u0131dan bu ders \u00e7ok \u00f6nemli. dedi.- Bilim d\u00fcnyas\u0131na yeni isimleri kazand\u0131rmay\u0131 hedefliyoruz Anadolu topraklar\u0131nda Hititlerden sonra \u00e7ivi yaz\u0131s\u0131n\u0131 kullanan Urartular\u0131n, Asurlar\u0131n alfabesini kendi dillerine uyarlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u015funlar\u0131 kaydetti: Urartular 2 bin 850 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flayan tarihlerini belirli yerlere, \u00f6zellikle ana kaya ve stellerin \u00fczerine yazm\u0131\u015flar. Kil tabletler \u00fczerine yaz\u0131lanlar da var. Bunlar\u0131n okunup b\u00f6lgenin tarihine \u0131\u015f\u0131k tutulmas\u0131 laz\u0131m. Bu ama\u00e7la Urartuca dersleri vermeye ba\u015flad\u0131k. Do\u011fu Anadolu da bu dersi \u00fcniversite olarak sadece biz veriyoruz. Urartuca \u00f6l\u00fc bir dil olarak biliniyor. Bizler de Uratucada \u00f6zellikle lisans\u00fcst\u00fc seviyede dersler vererek bilim d\u00fcnyas\u0131na yeni isimleri kazand\u0131rmay\u0131 hedefliyoruz. - Arkeolojik kaz\u0131lar\u0131n yap\u0131labilmesi i\u00e7in dilin \u00f6\u011frenilmesi gerekiyor Edebiyat Fak\u00fcltesi Dil Bilim B\u00f6l\u00fcm\u00fc Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Orhan Varol ise b\u00f6lgede yap\u0131lacak arkeolojik ara\u015ft\u0131rmalar i\u00e7in mutlaka Urartucan\u0131n bilinmesi gerekti\u011fini vurgulad\u0131.Urartucan\u0131n \u00e7ivi yaz\u0131l\u0131 dillerin genel \u00f6zelli\u011fine sahip oldu\u011funu ve bu dil yap\u0131s\u0131nda belirte\u00e7 ve ideogramlar\u0131n (bir d\u00fc\u015f\u00fcnceyi betimlemek i\u00e7in kullan\u0131lan resim ya da grafik) yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Varol, \u015funlar\u0131 kaydetti: Urartucada bug\u00fcne kadar yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalara ra\u011fmen hala \u00e7\u00f6z\u00fclemeyen s\u00f6zc\u00fckler yer al\u0131yor. Bunlar\u0131n anla\u015f\u0131lmas\u0131 bu dersler vas\u0131tas\u0131yla olacak. Ara\u015ft\u0131rmalar yap\u0131ld\u0131k\u00e7a Urartucan\u0131n bilinmeyen yeni bilgileri ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Urartu yaz\u0131 sistemi g\u00fcn\u00fcm\u00fczdeki ses temelli yaz\u0131 sisteminden farkl\u0131d\u0131r. \u0130\u00e7erisinde S\u00fcmerlerden ba\u015flayan bir ideogram, yani kavram yaz\u0131 i\u015faretlerinin bulundu\u011fu bir grup belirte\u00e7 ve hece grubu bulunuyor. \u00dcns\u00fczler hi\u00e7 bir zaman tek ba\u015f\u0131na g\u00f6r\u00fclemez. Sadece \u00fcnl\u00fcler tek ba\u015f\u0131na olabiliyor. 4 tane \u00fcnl\u00fc ses bulunuyor.