Urartular'ın da yapı güçlendirme çalışması yaptığı belirlendi

Kalenin kuzeyindeki nekropol alanında ise Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin önemli verilere ulaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Her yıl nekropolde bizi şaşırtan ip uçlarına ulaşıyoruz. Burada şimdiye kadar hep ilkleri yaşadık. İlave çok sayıda bilgi edindik. Özellikle 'kremasyon' denilen küplerin içinde kadın iskeletlerinde mühür ve takılar ele geçiyor. Bu da bize buranın yönetici sınıfa ait olduğunu gösteriyor.