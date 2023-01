'Urartu Kemerleri' sergisi

HABERTURK.COM

Rezan Has Müzesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarına ait değerlerin yaşatılması, hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını büyük bir özenle sürdürüyor. Bu çalışmaların en önemli adımlarından biri olan Urartu koleksiyonu, yeni eklenen kemerler ile şimdi daha da göz kamaştırıyor. Tanrı Bezemeli Kemer Aynalığı, Kale Betimli Dar Kemer ve diğerleri… Heyecanımız her yeni eser ile bir kat daha artıyor.

Anadolu’da 250 yıl hüküm süren Urartu uygarlığına ait bu yeni ve özel kemerler büyük bir emek ve özverinin sonucunda koleksiyondaki yerini aldı.

Binlerce yıllık yolculuğun ardından günümüzle buluşan bu yeni ve önemli eserleri görebileceğiniz “Urartu Kemerleri” sergisini 31 Mayıs'a kadar Rezan Has Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.

