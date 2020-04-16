Ünye Konteyner Limanı uluslararası ticareti güçlendirecek - ORDU

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik projenin,Türkiye'deki 40'ı aşkın ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması bekleniyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yatırıma önemli katkı sağlaması amacıyla "Ünye Port "olarak adlandırılan Ünye Konteyner Limanı Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye Konteyner Limanı'nın, çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.Bu limanın, Karadeniz-Akdeniz Yolu açısından önem arz ettiğini belirten Güler, "Akdeniz'den gelen bütün yükler ve konteynerler, diyelim ki Mersin'den veya İskenderun'dan gelen bütün yükler buradan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nu takip ederek Ünye'den Karadeniz'e çıkacak, Rusya'ya, diğer Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelere gidecek." dedi.Güler, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun da 140 yıllık bir hayal olduğuna işaret ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Devlet Su İşleri'nin barajlarına ulaşım yolu olarak 14 tünelle açtıkları yolun daha sonra Karadeniz-Akdeniz Yolu'na dönüştüğünü anlattı.Söz konusu yolun, Türkiye için önemli bir kuzey-güney arteri olduğunu vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dolayısıyla büyük bir avantaj sağladı. Düşünün ki Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz'i ve Ege'yi dolaşmadan direkt Akdeniz'e inecek. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin'den veya İskenderun'dan direkt Karadeniz'e Ünye'den çıkacak. Bunun olması için tabii büyük bir limana ihtiyaç vardı. Bunun şu anda proje ihalesine çıktık, projesi hazırlanıyor. Projesi ortaya çıktıktan sonra da inşaatına başlayacağız. Bu, hem Karadeniz hem Akdeniz için ülkemize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Onun için bu çalışmayı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndaki çalışmaları yakından takip ettikleri kaydederek, projeye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerine teşekkür etti.Söz konusu yolun tamamlanmasına az kaldığını dile getiren Güler, "Bu haliyle bile aslında yol kullanılıyor. Son yüzde 5'lik kısmı da biterse taşıma kalitesi çok daha konforlu, çok daha gelişmiş olacak. Dolayısıyla bittiğinde muhteşem bir imkanı, bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.
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