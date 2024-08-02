Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy, denizde boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy hastaneye kaldırıldı. Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.
Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.