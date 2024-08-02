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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy, denizde boğulma tehlikesi geçirdi | Son dakika haberleri

        Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy, denizde boğulma tehlikesi geçirdi

        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy hastaneye kaldırıldı. Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 23:01 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:01
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        Emniyet müdürü boğuldu... Durumu ağır
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        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.

        Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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