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Haberler İlandır Unutulmaz bir yılbaşı hediyesi

Sevdiklerinize en güzel yılbaşı hediyesi

Giriş: 16.12.2022 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Unutulmaz bir yılbaşı hediyesi

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Zamansız ve zarif dokunuşuyla yaşam alanlarına değer katan tasarımlara imza atan Koleksiyon, yeni başlangıçlara hazırlanmak ve sevdiklerine en güzel hediyeleri vermek isteyenlere sofra ürünlerinde yeni yıla özel yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunuyor.

Yüksek kaliteyi yenilikçi tasarım anlayışıyla birleştiren Koleksiyon, hayatın her anında olmaya devam ediyor. Sofra ürünlerinde geçerli, yılbaşına özel ve 31 Aralık tarihine kadar Koleksiyon online web sitesi ve mağazalarında geçerli yüzde 25’e varan indirim kampanyası yaşam alanlarına farklılık katmak isteyenleri bekliyor.

Tüm tasarımları Faruk Malhan imzası taşıyan sofra ürünlerinde; Mislina Yemek Seti, Mislina Çay Seti, Sufi Yemek Seti, Eseri İstanbul gibi birçok ürün bulunuyor. Tüm bu özel tasarımlara ve çok daha fazlasına Koleksiyon Mağazaları ve koleksiyononline.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Size en yakın Koleksiyon Mağazasını öğrenmek için web sayfasını incelemenizi tavsiye ediyoruz.

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