Ateş, şef Ali Geyik'in köy köy dolaşarak unutulan tatları yeniden yaşatmaya çalıştığını ve buna ilişkin kitap hazırladığını belirterek, şunları kaydetti, "Son zamanlarda gurme turizmi dünyaya yayıldı. Diyarbakır'ın da bu kapsamda ulaşması gereken noktaya gelmesini hedefliyoruz. Diyarbakır'a ait olan yöresel bazı yemek ve tatlıların coğrafi işaretlerini almaya çalışıyoruz. Üniversite olarak diğer kurumlara destek veriyoruz. Diyarbakır kadayıfının coğrafi işaretinin alınması için çalışma yaptık ve bunu sağladık. Şimdi ise ciğer ve perdeli ciğer için çalışma başlattık."