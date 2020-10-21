Unuttuğu cüzdanını parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra alabildi - BOLU

AA

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Alpağut Mahallesi'nde sabah sporu yaparken bir parktaki masada bırakılan çöpleri gördü.

Çöpleri toplamak isteyen Özdemir, masanın üzerinde Fatih A'ya ait cüzdanı buldu. Özdemir, cüzdanı zabıta ekiplerine teslim ederken, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak cüzdan sahibine çağrıda bulundu.

Videoda, Fatih A'nın bıraktığı çöpleri toplaması halinde cüzdanını zabıtadan alabileceğini belirten Özdemir, şunları ifade etti:

"Her sabah spor yapıyorum. Spor yaptığımda parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Görüntüden anladığım kadarıyla keyifli, sohbetli bir akşam geçiren arkadaşlar, ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Ancak bugün farklı bir şeyle karşılaştım. Buraları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan biri cüzdanını unutmuş. İçi boş bir şekilde. Sadece bir kimlik var. Cüzdanı zabıta arkadaşlara teslim ediyorum. Cüzdanın sahibi Fatih A'ya sesleniyorum; biz bu masayı bugün temizlemeyeceğiz, sen temizleyeceksin. Fotoğrafını çekip zabıta arkadaşlara getireceksin ve cüzdanını teslim alacaksın."

Fatih A'nın, bu çağrı üzerine masadaki çöpleri topladıktan sonra cüzdanını zabıtadan aldığı öğrenildi.