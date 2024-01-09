Unutkanlık değil seçici hafıza: Beynimiz neden sadece alışveriş listesinin ilk ögelerini hatırlıyor?

KISA SÜRELİ HAFIZA

Size gelen bilgi duyularınızla algılandıktan sonra beyninize ulaşır. Yani okuduğunuz veya duyduğunuz kelimeler, kısa süreli hafızaya gider. Tipik olarak çoğu insan aynı anda sadece 7 ögeyi hatırlayabilir. Süre olarak ise bu bilgileri 15 ile 30 saniye arasında hatırlamanız mümkündür. Bunun üzerine yeni bir şey duymanız ya da öğrenmeye çalışmanız durumunda ise ögeleri daha çok unutacağınız biliniyor.