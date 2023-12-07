UNRWA Genel Komiseri: Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok

Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin Lübnan'ın başkent Beyrut'ta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların ardından Gazze'de UNRWA'ya ait yaklaşık 80 tesisin hava saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Lazzarini, siviller için belirlenen sığınaklar dahil olmak üzere UNRWA tesislerinin direkt veya dolaylı bir şekilde hedef alındığını belirtti.