UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımını geçici süreyle durdurdu

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UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de iki kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir amacıyla gıda yardımlarına ara verdiklerini belirtti.

Söz konusu kararın UNRWA çalışanları ve yardım alan kişilerin mümkün olduğunca güvenliğini sağlamak için alındığını vurgulayan Ebu Hasene, yardımların ulaştırılmasında daha güvenli bir yöntem bulununca desteklerine devam edeceklerini aktardı.

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, dün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını belirtmişti.

,Muhammed Semiz