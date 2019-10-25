Ünlülerin ünsüz ikizlerini buldu!

İnsanlar çift yaratılmış derler ancak elbette herkes kendi benzeriyle karşılaşmış değil. 31 yaşındaki Freddy Slivinski ise Instagram hesabından ünlülerin ünsüz ikizlerini bulup paylaşıyor. Bir yandan metin yazarı olarak hayatını idame ettirirken diğer yandan da ‘Same de la Same’ adlı Instagram hesabıyla ilgilenen Slivinski Shakira'dan Angelina Jolie'ye, Messi'den Tom Cruise'ye kadar onlarca ünlü ile ona benzeyen kişilerin karşılaştırmasını yapıyor. Sonuçlar ise takipçilerinden tam not alıyor! Kardeşlerine bile bu kadar benzetilemeyen ünlülerin bu fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız!

Shakira