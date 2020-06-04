CEYDA DÜVENCİ Yaş 27... Yani tam 16 yıl önce... Zaman kavramı görece elbet, dün gibi de bir ömür gibi de bakınca. Evet bakınca. Bakınca ilk aklıma gelen iyi ki bugüne kadar olan her şeye şükür...

Beni bugüne getiren acı, tatlı her anıya şükür... Gerçekliğimi bulmama yardımcı olan hayata, yaşama sebeplerimi yuvamı sağlayan her yıla şükür... Güzellik görece, ben şimdi değişen tüm fiziksel detayıma ve çizgilerime de hayranım mesela.

Ama, gözlerimdeki boşluğa daldım bir süre ve şimdiki doluluğuna da şükrettim. Geleceğe bakıp "Neler olacak acaba?" diyen 27 yaşımdaki kendime bugün 43 yaşımdan şunu söylemek isterim ki: