CENK EREN

En çok üzüldüğümde sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım. Pahalıydı herhalde. Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem annemden hem babamdan Allah razı olsun.

İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı, abilerimi... Belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin.