SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

Yıl 2006... Aram Gülyüz yönetmenimiz. Gazinoda çalışan çiçekçi kızı oynuyorum. Kostüm, saç makyaj bile solmuş yorgunluktan. İlknaz küçücük, ben de çok büyük sayılmam 26 yaşındayım. O zaman cep telefonu ile fotoğraf çekmek yok.

Set fotoğrafçımız bizi uyurken çekmiş. Ben de baya kızmıştım 'Özel anımız bu' diye. O da 'İlerde bu fotoğrafa bakınca çok duygulanacaksınız' demişti haklıymış. İyi ki de çekmiş. Ne gururlu yorgunluklar ve anılar... Kızını sette büyüten ve kendi de setlerde büyüyen anne... 'tbt'