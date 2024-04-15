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        Haberler Magazin Ünlülerin tatil bitti, geriye bu fotoğraflar kaldı - Magazin haberleri

        Tatil bitti, geriye bu fotoğraflar kaldı

        Birçok ünlü Ramazan Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti. Ünlülerin tatillerinden geriye bu renkli kareler kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:11
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          YÜSRA GEYİK

          Salına salına sinsice

        • 5

          YÜSRA GEYİK

          Salına salına sinsice

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          GÜZİDE DURAN AKSOY VE ADNAN AKSOY / İtalya

          16'ncı yıl. Her zaman benim olacaksın... Sonsuza kadar...

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          ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai

          Çöl hatıraları

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          ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai

          Çöl hatıraları

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          ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai

          Çöl hatıraları

        • 10

          ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN / Dubai

          Çöl hatıraları

        • 11

          ÇAĞLAR ERTUĞRUL

          Yerküre kendi ekseninde bir tur daha tamamlarken geçmiş kış mevsiminde hiç giymeden sandığa kaldırdığım kazaklarıma hüzünlenirim

        • 12

          ALİ SUNAL - NAZLI KURBANZADE SUNAL / İğneada

        • 13

          ALİ SUNAL VE KIZI / İğneada

        • 14

          ALİ SUNAL - NAZLI KURBANZADE SUNAL / İğneada

        • 15

          ALİ SUNAL VE KIZLARI / İğneada

        • 16

          BURCU ÖZBERK / Londra

        • 17

          BURCU ÖZBERK / Londra

        • 18

          EBRU AKEL

        • 19

          HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI / Fransa Disneyland Park

          Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatillerine devam ediyor...

        • 20

          HANDE ERÇEL / Fransa Disneyland Park

        BURÇLAR

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