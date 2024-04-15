Tatil bitti, geriye bu fotoğraflar kaldı
Birçok ünlü Ramazan Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti. Ünlülerin tatillerinden geriye bu renkli kareler kaldı
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YÜSRA GEYİK
Salına salına sinsice
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YÜSRA GEYİK
Salına salına sinsice
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GÜZİDE DURAN AKSOY VE ADNAN AKSOY / İtalya
16'ncı yıl. Her zaman benim olacaksın... Sonsuza kadar...
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN / Dubai
Çöl hatıraları
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ÇAĞLAR ERTUĞRUL
Yerküre kendi ekseninde bir tur daha tamamlarken geçmiş kış mevsiminde hiç giymeden sandığa kaldırdığım kazaklarıma hüzünlenirim
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ALİ SUNAL - NAZLI KURBANZADE SUNAL / İğneada
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ALİ SUNAL VE KIZI / İğneada
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ALİ SUNAL - NAZLI KURBANZADE SUNAL / İğneada
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ALİ SUNAL VE KIZLARI / İğneada
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BURCU ÖZBERK / Londra
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BURCU ÖZBERK / Londra
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EBRU AKEL
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HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI / Fransa Disneyland Park
Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatillerine devam ediyor...
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HANDE ERÇEL / Fransa Disneyland Park