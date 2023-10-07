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        Haberler Magazin Ünlülerin sevdiği favori yemekler: Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara

        Ünlülerin sevdiği favori yemekler: Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara

        Dünyaca ünlü isimlerden, Türk yıldızlara kadar ünlülerin sevdiği favori yemekleri sizler için listeledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:59
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        • 1

          JENNİFER ANİSTON

          Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın favori yemeklerinden birisi nachos.

        • 2

          JUSTİN BİEBER

          Şarkıcı Justin Bieber'ın favori yemeği Bolonez soslu spagetti.

        • 3

          SCARLETT JOHANSSON

          Başarılı oyuncu Scarlett Johansson'ın favori yemeği soslu tavuk kanatları.

        • 4

          HUGH JACKMAN

          Hugh Jackman, şarap ve peynir uyumuna bayılıyor. Ağzının tadını bilen biri olduğunu söyleyen Jackman, şarap ve peynirin eşssiz uyumunu yakaladığında büyük keyif alıyor.

        • 5

          FREDDİE MERCURY

          Mercury, Parsi kültürüne ait olan baharatlı çırpılmış yumurtaya bayılırdı.

        • 6

          ELWİS PRESLEY

          Elwis Presley için vazgeçilmez olan fıstık ezmeli ve muzlu sandviçlerdi.

        • 7

          SİNEM KOBAL

          Oyuncu Sinem Kobal'ın favori yemeği patates kızartması.

        • 8

          KENAN İMİRZALIOĞLU

          Kenan İmirzalıoğlu'nun favorisi zeyntinyağlı enginar.

        • 9

          KEREM BÜRSİN

          Kerem Bürsin İskender Kebap'ı severek yiyor.

        • 10

          SERENAY SARIKAYA

          Gece vakti işkembe çorbası içmeyi seven güzel oyuncu ayrıca kokoreçide çok seviyor.

        • 11

          ÇAĞATAY ULUSOY

          Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerinden birisi olan karnıyarık Çağatay Ulusoy'un favorisi.

        • 12

          KADİR DOĞULU

          Mersinli olan Kadir Doğulu'nun favorisi tantuni.

        • 13

          NESLİHAN ATAGÜL

          Neslihan Atagül patatese dair her şeye bayılıyor.

        • 14

          ASLI ENVER

          Aslı Enver sufleye asla hayır diyemiyor.

        • 15

          MURAT BOZ

          Günün en önemli olan kahvaltıyı Murat Boz kuşburnu reçeli olmadan yapamıyor.

        • 16

          KIVANÇ TATLITUĞ

          Mantıyı ve tarhana çorbasını çok seviyor. Diğer favorisi ise sarma ve kebap.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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