Ünlülerin şeffaf akımı
Tülin Şahin, Yasemin Allen ve Şevval Şahin, katıldıkları davetlerde giydikleri transparan kıyafetleriyle çok konuşuldu
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Ünlü isimler arasında şeffaf akım başladı. Televizyon dünyasının simaları, şeffaf kıyafetleriyle katıldıkları davetlerde dikkatleri üzerine çekti.
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Yasemin Allen, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte, derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle ilgi odağı oldu.
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin de, dün akşam bordo şeffaf kıyafetiyle bir davette görüntülendi.
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Şahin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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Tülin Şahin de aynı davette boy gösteren isimlerden biriydi.
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Ünlü manken, diğer isimler gibi şeffaf bir elbise tercih etti.
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