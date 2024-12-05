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        Haberler Magazin Ünlülerin şeffaf akımı

        Ünlülerin şeffaf akımı

        Tülin Şahin, Yasemin Allen ve Şevval Şahin, katıldıkları davetlerde giydikleri transparan kıyafetleriyle çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:03
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          Ünlü isimler arasında şeffaf akım başladı. Televizyon dünyasının simaları, şeffaf kıyafetleriyle katıldıkları davetlerde dikkatleri üzerine çekti.

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          Yasemin Allen, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte, derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle ilgi odağı oldu.

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          2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin de, dün akşam bordo şeffaf kıyafetiyle bir davette görüntülendi.

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          Şahin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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          Tülin Şahin de aynı davette boy gösteren isimlerden biriydi.

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          Ünlü manken, diğer isimler gibi şeffaf bir elbise tercih etti.

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