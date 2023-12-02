Ünlülerin şaşırtan eski meslekleri: Kasiyerden, rütbeli askere kadar!
Ünlülerin, şöhret basamaklarını çıkmadan önce farklı mesleklerde çalıştıkları biliniyor. Bazıları bu meslekleri geçimlerini sağlamak için yaparken, bazıları ise hobileri veya tutkuları doğrultusunda bu meslekleri seçti. İşte ünlülerin şaşırtan eski meslekleri
- 1
KATE WINSLET
Titanik filminden tanıdığımız ünlü oyuncu Kate Winslet, bir dönem tezgah arkasında sandviç yapıyordu.
- 2
JIM CARREY
Jim Carrey bir dönem maddi olarak ailesine destek olabilmek için okulu bırakıp hizmetçi olarak çalıştı.
- 3
JOHNNY DEPP
Johnny Depp ünlü olmadan önce telefonda ürün satan bir pazarlamacıydı. Ancak işten nefret ettiği için istifa etti.
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- 4
CANDAN ERÇETİN
Candan Erçetin ünlü olmadan önce müzik öğretmenliği yapıyordu.
- 5
HANDE YENER
Yener ünlü olmadan önce bir dönem tezgahtarlık yaptı.
- 6
BEYAZIT ÖZTÜRK
Beyazıt Öztürk, ünlü olmadan önce radyo programcılığı yapıyordu.
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- 7
TARKAN
Tarkan ünlü olmadan önce bir dönem tezgahtarlık yaptı.
- 8
CÜNEYT ARKIN
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın film ve dizilerde rol almadan önce doktorluk yapıyordu.
- 9
CEM YILMAZ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski mesleği karikatüristlikti.
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- 10
NEJAT İŞLER
Ünlü oyuncu Nejat İşler, sinema ve televizyon sektöründe adını duyurmadan önce bir dönem tezgahtarlık yaptı.
- 11
MARGOT ROBBİE
Son dönemlerin en başarılı oyuncularından birisi olan Robbie, ünlü olmadan önce gençlik yıllarında çeşitli mağazalarda satış sorumlusu olarak çalıştı.
- 12
RİHANNA
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna adını duyurmadan önce askeri lisede okudu ve rütbeli asker olmak için eğitim görüyordu.
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- 13
BRAD PİTT
Dünyaca ünlü bir oyuncu olmadan önce Pitt, limuzin şoförlüğü ve nakliyecilik gibi işlerle uğraşıyordu.
- 14
JENNİFER LOPEZ
Lopez ünlü bir şarkıcı ve oyuncu olmadan önce bir dönem sekreterlik yaptı.
- 15
DWAYNE JOHNSON
Dünyaca ünlü oyuncu adını duyurmadan önce gençlik yıllarında bulaşıkçılık yaptı.
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- 16
TOM CRUİSE
Ünlü oyuncu Tom Cruise adını tüm dünyaya duyurmadan önce bir zamanlar otel hizmetlisi olarak çalıştı.