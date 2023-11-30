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        Haberler Magazin Ünlülerin şaşırtan eski meslekleri: Kasiyerden, rütbeli askere kadar!

        Ünlülerin şaşırtan eski meslekleri: Kasiyerden, rütbeli askere kadar!

        Ünlülerin, şöhret basamaklarını çıkmadan önce farklı mesleklerde çalıştıkları biliniyor. Bazıları bu meslekleri geçimlerini sağlamak için yaparken, bazıları ise hobileri veya tutkuları doğrultusunda bu meslekleri seçti. İşte ünlülerin şaşırtan eski meslekleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:32
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        • 1

          KATE WINSLET

          Titanik filminden tanıdığımız ünlü oyuncu Kate Winslet, bir dönem tezgah arkasında sandviç yapıyordu.

        • 2

          JIM CARREY

          Jim Carrey bir dönem maddi olarak ailesine destek olabilmek için okulu bırakıp hizmetçi olarak çalıştı.

        • 3

          JOHNNY DEPP

          Johnny Depp ünlü olmadan önce telefonda ürün satan bir pazarlamacıydı. Ancak işten nefret ettiği için istifa etti.

        • 4

          CANDAN ERÇETİN

          Candan Erçetin ünlü olmadan önce müzik öğretmenliği yapıyordu.

        • 5

          HANDE YENER

          Yener ünlü olmadan önce bir dönem tezgahtarlık yaptı.

        • 6

          BEYAZIT ÖZTÜRK

          Beyazıt Öztürk, ünlü olmadan önce radyo programcılığı yapıyordu.

        • 7

          TARKAN

          Tarkan ünlü olmadan önce bir dönem tezgahtarlık yaptı.

        • 8

          CÜNEYT ARKIN

          Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın film ve dizilerde rol almadan önce doktorluk yapıyordu.

        • 9

          CEM YILMAZ

          Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski mesleği karikatüristlikti.

        • 10

          NEJAT İŞLER

          Ünlü oyuncu Nejat İşler, sinema ve televizyon sektöründe adını duyurmadan önce bir dönem tezgahtarlık yaptı.

        • 11

          MARGOT ROBBİE

          Son dönemlerin en başarılı oyuncularından birisi olan Robbie, ünlü olmadan önce gençlik yıllarında çeşitli mağazalarda satış sorumlusu olarak çalıştı.

        • 12

          RİHANNA

          Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna adını duyurmadan önce askeri lisede okudu ve rütbeli asker olmak için eğitim görüyordu.

        • 13

          BRAD PİTT

          Dünyaca ünlü bir oyuncu olmadan önce Pitt, limuzin şoförlüğü ve nakliyecilik gibi işlerle uğraşıyordu.

        • 14

          JENNİFER LOPEZ

          Lopez ünlü bir şarkıcı ve oyuncu olmadan önce bir dönem sekreterlik yaptı.

        • 15

          DWAYNE JOHNSON

          Dünyaca ünlü oyuncu adını duyurmadan önce gençlik yıllarında bulaşıkçılık yaptı.

        • 16

          TOM CRUİSE

          Ünlü oyuncu Tom Cruise adını tüm dünyaya duyurmadan önce bir zamanlar otel hizmetlisi olarak çalıştı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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