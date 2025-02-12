Ünlülerin kar manzaraları
İstanbul'da bazı ilçelerde bir hayli etkili olan kar yağışının ardından ünlü isimler, kar manzaralarını paylaştı
Giriş: 12.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:57
İstanbulluların özlemini çektiği kar yağışı, pazartesi gününden itibaren bazı ilçelerde bir hayli etkili oldu. Ünlüler, kar manzaralarını paylaştı.
Pınar Deniz - Kaan Yıldırım
Demet Akalın
Ceylan
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Amine Gülşe Özil
Zeynep Tuğçe Bayat
Yasemin Sakallıoğlu
Buse Terim
Özlem Ada Şahin
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