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        Haberler Magazin Ünlülerin kar manzaraları - Magazin haberleri

        Ünlülerin kar manzaraları

        İstanbul'da bazı ilçelerde bir hayli etkili olan kar yağışının ardından ünlü isimler, kar manzaralarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:57
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        Ünlülerin kar manzaraları
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        İstanbulluların özlemini çektiği kar yağışı, pazartesi gününden itibaren bazı ilçelerde bir hayli etkili oldu. Ünlüler, kar manzaralarını paylaştı.

        Pınar Deniz - Kaan Yıldırım

        Demet Akalın

        Ceylan

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        Amine Gülşe Özil

        Zeynep Tuğçe Bayat

        Yasemin Sakallıoğlu

        Buse Terim

        Özlem Ada Şahin

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        #istanbulda kar

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