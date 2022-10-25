Televizyon ve internetin olmadığı dönemlerde, ünlülerin imzalı fotoğraflarına sahip olmanın çok değerli olduğunu ifade eden Coşkun, "Sporcular, artist ve sanatçılardan mektup yazarak imzalı fotoğraflarını istedim. İlçemiz küçük bir yer olduğundan sosyal faaliyet yoktu. Başka yapacak bir şey yoktu. Kahve alışkanlığımız filan yoktu. 1979 yılında askere gidene kadar bunu biriktirdim" dedi.