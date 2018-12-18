Ünlülerin hayrete düşüren ünsüz ikizleri!

Angelina Jolie ve ona çok benzeyen Melissa Baizen isimli bir kadın
Selena Gomez ve Sofia Solares
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Ryan Gosling ve Johannes Laschet
Ariana Grande ve Jacky Vasquez
Kate Middleton and Heidi Agan
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Rihanna ve Andele Lara
İstanbul metrosunda rastlanan yerli George Clooney
Aynı yüz hatlarına sahip Asya'lı Johnny Depp
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Hugh Laurie'nin Rus tesisatçı versiyonu
Brezilyalı Danny Devito
Hint Nick Offerman
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Bıyıklı Hint Nicolas Cage
Jay-Z'nin kadın versiyonu
Jeff Goldblum
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Jeff Goldblum'un bir ikizi daha
Meksikalı Morgan Freeman sokak yemeği pişiriyor.
Asyalı Brad Pitt
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İsveçli Leonardo modellik mesleğiyle uğraşıyor.
Mısırlı Kanye West
Ünlü şarkıcı Ed Sheeran'ın kayıp ikizi
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Rus Jason Statham tavuk şiş yerken
Ben Kingsley'in birebir aynısı!
Beyonce'a ikizi kadar benzeyen Amerikalı Brittany Williams
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Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken Azeri asıllı Kanadalı moda blogger'ı Kamilla Osman
Kari Lewis Emma Watson'a çok benziyor.
Austin Lyle, Kıvanç Tatlıtuğ'a ikizi kadar benzetiliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaşan genç adam, ikiz kardeşini bulduğunu söyledi. Fotoğrafa yapılan yorumlarda kimi ikiliyi çok benzetirken, kimi de Tatlıtuğ'un daha yakışıklı olduğunu iddia ediyor.
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Endonezyalı Barrack Obama
Taylor Lautner'ın kadın versiyonu
Rusların gurur kaynağı Leonardo DiCaprio
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Meksikalı Barrack Obama. Meksika topraklarında Obama'yı temsil ediyor...
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