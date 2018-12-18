Ünlülerin hayrete düşüren ünsüz ikizleri!

Austin Lyle, Kıvanç Tatlıtuğ'a ikizi kadar benzetiliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğrafını paylaşan genç adam, ikiz kardeşini bulduğunu söyledi. Fotoğrafa yapılan yorumlarda kimi ikiliyi çok benzetirken, kimi de Tatlıtuğ'un daha yakışıklı olduğunu iddia ediyor.