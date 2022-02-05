Ünlülerin hamilelik pozları

Jennifer Lawrence

Ünlü aktris Jennifer Lawrence, son filmi Don't Look Up'ın galasının kırmızı halısında oldukça hoş görünüyordu. Oyuncu, iki yıllık eşi sanat yönetmeni Cooke Maroney'den ilk çocuğunu bekliyor. Vanity Fair ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Lawrence, anne olacağı için ‘minnettar ve heyecanlı’ olduğunu söylemişti.