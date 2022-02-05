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Ünlülerin hamilelik pozları

Kimileri doğum yaptı, kimileri ise bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamileliğinin konuşulduğu şu dönemde, ünlülerin hamilelik pozlarını hatırlamaya ne dersiniz? İşte hamileliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştiren ünlüler!

05.02.2022 - 01:33 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Rihanna

    Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, bebek sevincini geçtiğimiz günlerde paylaştı. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Rihanna, belirginleşen karnını sosyal medya hesabından gözler önüne serdi. 

  • Fahriye Evcen

    4 yıllık birlikteliklerini 29 Haziran 2017’de nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti çocukları Karan'ı, 2019'da kucaklarına almıştı. Fahriye Evcen, hamilelik döneminde Instgaram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Seni bekliyoruz meleğim" notunu düşmüştü.  

  • Gigi Hadid

    Çocuğu Khai'yi Eylül 2020'de kucağına alan ünlü model Gigi Hadid'in bu paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni almıştı.

  • Pelin Akil

    Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, 2019 yılında dünyaya gelmişti.

  • Rosie Huntington-Whiteley

    Ünlü aktör Jason Statham ile evli olan model Rosie Huntington-Whiteley, ikinci çocuğuna hamile... Güzel model, heyecan verici haberi Ağustos 2021'de paylaşmıştı. Ocak ayında Vogue dergisine anne olmakla ilgili konuşan model "Ebeveyn olduğunuzda, zamanınız kısıtlı oluyor. Günün ortasında kendinizi banyoya kilitleyip güzellik ürünleriyle oynama vakti yok" demişti.

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