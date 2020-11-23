Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından ünlüler de evlerine kapandı.

O isimlerden biri olan komedyen ve oyuncu Tolga Çevik de ev halini paylaştı ve fasulye ayıkladığı anları yayınladı.

Çevik paylaşımına ise, “Fasulye ve Sırık” notunu düştü.