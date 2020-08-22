Ünlülerin doğalgaz sevinci

ALİŞAN



“Suriye, Filistin, Libya, Mısır, Afrika gücünün yettiğince yaptıklarından belki etrafında birkaç dostundan başka kimse kalmaz ama Allah dualarla yaptıklarının mükâfatını bir yerden veriyor işte... Daha nice müjdelere İnşallah Cumhurbaşkanım.”