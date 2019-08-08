Kendisini istismar eden erkeği 16 yaşındayken öldüren ve ömür boyu hapis cezası alan Cyntoia Brown, 15 yıl hapis cezasından sonra serbest kaldı.

Brown savunmasında cinayeti işleme nedenini maktulün kendisini 'seks kölesi' olarak kullanması olarak göstermiş, sosyal medya üzerinden yardım istemişti. Kim Kardashian West, Rihanna, Snoop Dogg, LeBron James gibi isimlerin destek verdiği Brown'un bir seks ticareti kurbanı olduğu çağrısında bulunulmuş, genç kadının içinde bulunduğu durum, ABD'de yargı reformu talebini gündeme getirmişti.

Şartlı tahliye edilen kadın, bu süreçte herhangi bir suça karışmayıp, iş bulup, rehberlik seanslarına katılacak, kendisi gibi cinsel istismara maruz kalan kadınlara yardımcı olacak.

Cyntoia Brown, 43 yaşındaki emlakçı Johnny Mitchell Allen'ın elinde silah olduğunu gördüğü için öldürdüğünü ifade etmiş, savcılık ise olayın, öz savunma olmadığını iddia etmişti. Ancak 14 yaşındayken çocuk mahkemesi yerine normal bir mahkemede yargılanmış, 2006'da sona eren davada 16 yaşındaki Brown kasıtlı adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Genç kadının başından geçenler 2011'de bir belgesele konu olmuştu. 31 yaşındaki Brown, Tennessee Hapishanesi'nden sabah saatlerinde özgürlüğe ilk adımını attı.