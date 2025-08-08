Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüleri yasa boğan ölüm: Siyabend Suvari hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Siyabend Suvari hayatını kaybetti

        Pek çok konser organizatörlüğünü üstlenen Siyabend Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi. Suvari'nin vefatı ünlü isimler yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:28 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlüleri yasa boğan ölüm
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Organizatör Siyabend Suvari, vefat etti. Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayata veda etti. Siyabend Suvari'nin cenazesi, 10 Ağustos Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e nakledilecek. Suvari, 11 Ağustos Pazartesi günü öğle namazından sonra İzmir Karşıayaka Yamanlar Mezarlığı'na defnedilecek. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi müzisyenler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

        Harun Tekin: Hayatla kurduğun bağ ve inadın hepimize en büyük miras. Mekânın cennet olsun.

        Ferman Akgül: İstanbul'a geldiğim günden beridir tanıyorum seni. Çok seviyorum seni. Gittin gibi bir şey yazamıyorum. Kitlendi yüreğim. Canım dostum. Hep kalbimizdeydin, hep de öyle olacaksın.

        Ceza: Sadece değerli bir dostumu değil, müzik dünyası yeri doldurulamaz bir değerini kaybetti. Sevgili Siyabend, son nefesine kadar onurunla verdiğin mücadelen, çalışkanlığın, dürüstlüğün ve müziğe olan tutkun hep zihnimizde kalacak. Bana olan inancını ve desteğini asla unutmayacağım. Tüm müzik camiamızın, ailenin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Huzurla uyu.

        Aylin Aslım: Artık huzurdasın. Çok sevdik seni.

        Güneş Duru: Bin tane şey aklıma geliyor. En manyağı 'Van için Rock'tı deprem sonrası. Buz tutmuş çadır yerleşkeydi. Güle güle. Her şey için teşekkürler.

        Zümrüt Arol Bekce (BKM CEO): Canım Siyabend. Çok erken gittin, çok direndin, hiç şikâyet etmedin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyabend Suvari

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        Tarım arazinden ormana sıçradı!
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Habertürk Anasayfa