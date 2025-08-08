Organizatör Siyabend Suvari, vefat etti. Suvari, 8 yıldır mücadele ettiği kanser nedeniyle hayata veda etti. Siyabend Suvari'nin cenazesi, 10 Ağustos Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmir'e nakledilecek. Suvari, 11 Ağustos Pazartesi günü öğle namazından sonra İzmir Karşıayaka Yamanlar Mezarlığı'na defnedilecek. Harun Tekin, Aylin Aslım ve Güneş Duru gibi müzisyenler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Harun Tekin: Hayatla kurduğun bağ ve inadın hepimize en büyük miras. Mekânın cennet olsun.

Ferman Akgül: İstanbul'a geldiğim günden beridir tanıyorum seni. Çok seviyorum seni. Gittin gibi bir şey yazamıyorum. Kitlendi yüreğim. Canım dostum. Hep kalbimizdeydin, hep de öyle olacaksın.

Ceza: Sadece değerli bir dostumu değil, müzik dünyası yeri doldurulamaz bir değerini kaybetti. Sevgili Siyabend, son nefesine kadar onurunla verdiğin mücadelen, çalışkanlığın, dürüstlüğün ve müziğe olan tutkun hep zihnimizde kalacak. Bana olan inancını ve desteğini asla unutmayacağım. Tüm müzik camiamızın, ailenin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Huzurla uyu.

Aylin Aslım: Artık huzurdasın. Çok sevdik seni.

Güneş Duru: Bin tane şey aklıma geliyor. En manyağı 'Van için Rock'tı deprem sonrası. Buz tutmuş çadır yerleşkeydi. Güle güle. Her şey için teşekkürler.

Zümrüt Arol Bekce (BKM CEO): Canım Siyabend. Çok erken gittin, çok direndin, hiç şikâyet etmedin.