Avustralya'da yaşayan 9 yaşındaki Riley Dashwood, ev eşyaları ve yiyecek kullanarak ünlülerin kıyafetlerini taklit ediyor. Kim Kardashian'dan Emma Stone'a kadar pek çok ünlüye kendini benzeten minik kız, yaratıcılığıyla ayakta alkışlanıyor. Instagram'da 100 bine yakın takipçisi olan Riley Dashwood'un dönüşümlerinin her biri yaklaşık 15 ila 45 dakika sürüyor.

Rihanna