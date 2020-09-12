Ünlüleri buluşturan düğün

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Seda Sayan, "Bütün Türkiye biliyor, astım hastalığım var. Ancak, Sinan benim için o kadar değerli ki tüm önlemleri alıp buraya geldim, onun için değer" dedi.

Sayan, "Yeni evliyim" diyen Aslı Hünel'e, "Ne yeni evlisi, iki yıl oldu. Siz de artık eskidiniz" diye espri yaptı.

Pandemi nedeniyle son dönemlerde el sıkışmak yerine yumruk tokuşturmak moda olunca Seda Sayan'ın da kendisine özel eldiven ve maske yaptırması dikkatlerden kaçmadı.