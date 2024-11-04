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        Haberler Magazin Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajları

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. Ünlüler, Sönmez'i tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:59
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        • 1

          Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
          Ünlüler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla milli tenisçiyi tebrik etti.

        • 2

          Hülya Koçyiğit: WTA şampiyonumuz... Sevgili Zeynep Sönmez; güzel evladım her hayalin gerçek, başarın daim olsun.

        • 3

          Hülya Avşar: Çok ama çok tebrik ederim. Gururumuz Zeynep Sönmez Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

        • 4

          Zeynep Bastık: Gurur...

        • 5

          Yıldız Çağrı Atiksoy: Zeynep Sönmez, tüylerimiz diken diken... Gururların en büyüğünü yaşattın Zeynep.

        • 6

          Murat Dalkılıç: İşte bu!

        • 7

          Serenay Sarıkaya: Helal.

        • 8

          Pelin Akil: Zeynep Sönmez muhteşemsin. Zeynep gözlerindeki ve bedenindeki o kararlılık başka türlü bir sonuç düşünülemezdi.,

        • 9

          Fırat Çelik

        • 10

          Burcu Biricik

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