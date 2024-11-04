Ünlülerden Zeynep Sönmez'e tebrik mesajları
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. Ünlüler, Sönmez'i tebrik etti
- 1
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 organizasyonu Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Ünlüler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla milli tenisçiyi tebrik etti.
- 2
Hülya Koçyiğit: WTA şampiyonumuz... Sevgili Zeynep Sönmez; güzel evladım her hayalin gerçek, başarın daim olsun.
- 3
Hülya Avşar: Çok ama çok tebrik ederim. Gururumuz Zeynep Sönmez Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
-
- 4
Zeynep Bastık: Gurur...
- 5
Yıldız Çağrı Atiksoy: Zeynep Sönmez, tüylerimiz diken diken... Gururların en büyüğünü yaşattın Zeynep.
- 6
Murat Dalkılıç: İşte bu!
-
- 7
Serenay Sarıkaya: Helal.
- 8
Pelin Akil: Zeynep Sönmez muhteşemsin. Zeynep gözlerindeki ve bedenindeki o kararlılık başka türlü bir sonuç düşünülemezdi.,
- 9
Fırat Çelik
-
- 10
Burcu Biricik