ARDA TURAN

Tüm dinlerde insan en kutsal varlıktır. Bu dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan insandır. Ama yine aynı insan, bazen bu dünyayı cehenneme de çevirebilir. Bazı acılar vardır ki; tüm insanlığın tek yumruk olup tepki vermesini gerektirir. Bugün de o acılardan birini yaşıyoruz. İbadet ederken, bir caninin kurşunlarına hedef olan insanların yasını tutuyoruz. Bu açık bir terör saldırısıdır ve dünyada hiçbir din bir terör saldırısına kılıf olarak kullanılamaz. Bu; senin, benim, onun acısı değil. Bu hepimizin acısı. O yüzden tüm dünya tek yumruk olup bu vahşete tepki göstermelidir. Acıları ayırt etmeye başlarsak, bir gün o acı gelir kapımıza dayanır. O yüzden nerede yaşanırsa yaşansın; teröre lanet olsun!