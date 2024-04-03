Ünlülerden yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajları
İstanbul Gayrettepe 16 katlı bir binanın alt katındaki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Yaşanan acı olayın ardından ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü paylaştı
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Hülya Koçyiğit: İstanbul Gayrettepe'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm.
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Işıl Yücesoy: 29... Başımız sağolsun.
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Muazzez Ersoy: Gayrettepe'deki yangın faciasında yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzgünüz.
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Murat Dalkılıç; "Gayrettepe'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için çok üzgünüm çok... Sabırlar diliyorum."
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Hadise: İstanbul'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.
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Derya Uluğ: Gayrettepe'de çıkan yangında can kaybı 29'a yükselmiş. O kadar üzüldüm ki emekçi insanların hayatlarını kaybetmesine… Allah ailelerine sabır versin mekânları cennet olsun.
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Zeynep Bastık: Çıkan talihsiz yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine sabırlar dilerim.