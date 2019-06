Ünlülerden New York daveti

Fahir Atakoğlu, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Selim Bölükbaşı, Haluk Bilginer ve Ali Atay, ABD'deki Türkler'i 9 Haziran'da başlayacak olan Amerika Türk Günü Festivali'ne davet etti.

Türk - Amerikan Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla ve New York Başkonsolosluğu'nun koordinasyonunda Brooklyn Belediyesi ile işbirliğiyle bu yıl, 'New York'ta Her Yer Kırmızı - Beyaz' olacak sloganına sahip Amerika Türk Günü Festivali bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Festival çerçevesinde 8 Haziran'da Brooklyn'de 9 Haziran'da ise Amerika Türk Günü Festivali'nde konser verecek olan Mustafa Sandal, ABD'de ve Amerika Türk Günü Festivali'nde konser verecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Sandal, 15 Haziran'da ise Philadelphia'da sahneye çıkacak.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "New York ve çevresinde yaşayan Türk - Amerikan toplumu olarak, hiçbir siyasi yönelim ve fikri farklılık ayırımı yapmadan; ailelerimiz, Türk ve Amerikalı dostlarımızla, bir araya gelebileceğimiz nitelikte bir etkinlikte buluşmak, toplumumuz için son derece değerlidir" denildi. Açıklamada Amerika Türk Günü Festivali'nin hazırlık çalışmalarının Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yapıldığı ve Türk - Amerikan toplumunun etkinliğin bütçesini kendi imkanlarıyla karşıladığının altı çizildi.

Amerika Türk Günü Festivalinde, Genelkurmay Başkanlığına ait mehter takımı, dans ve folklor gruplarının gösterileri, çocuklara yönelik Karagöz ve Hacivat ve yüz boyama etkinliği ile 'Rafadan Tayfa' adlı tiyatro da yer alacak.