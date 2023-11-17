Ünlülerden Metin Uca'ya veda
Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayata veda etti. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi
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CEYDA DÜVENCİ
Çok üzgünüm… Metin çok beyefendi, hayata dair meselesi olan, anlatmak istedikleri olan, kelimeleri çok olan, çok kıymetli bir arkadaştı… Çok ani oldu vedası ve çok erken… Canım Metin; mekanın cennet olsun…
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YEŞİM SALKIM
Güle güle sevgili arkadaşım Metin, biz seni çok sevdik…
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AHMET GÜNEŞTEKİN
Ah be Metin…
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MELEK BAYKAL
Canım Metin. Çok üzgünüm arkadaşım. Kapkara bir güne açtım gözümü.
Seni çok seviyorum. Huzurla ulaş gittiğin yere. Dualarımız beraberinde olsun Metin'im...
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DEMET AKBAĞ
Bilge, komik, zeki, zarif, cesur, bir kıymetli insan daha ayrıldı aramızdan... Çok üzgünüm, çok erken gittin sevgili Metin Uca… Seni unutmayacağız...
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SEREN FOSFOROĞLU
O gün seni son görüşümmüş meğer… Çok üzgünüm. Güzel insandın. İyi ki hayatıma girmişsin. Seninle her anı hep güzel hatırlayacağım canım Metin...
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AYŞEGÜL ALDİNÇ
Çok üzgünüm Metinciğim. Çok erken gittin. Söyleyecek söz bulamıyorum…
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GANİ MÜJDE
Canım arkadaşım, heyecanını hiç kaybetmeyen bir çocuk, cesur bir bilge, çevresine ışık saçan bir dosttun... Seni artık güzel hatıralarınla anacağız. Yaşadığın her saniyeye anlam katarak yaşadığın ve yaşattığın için teşekkürler.
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GONCA VUSLATERİ
Bir konuya açıklık getirirken takındığın bir tavır var. İncitmeden, yavaş yavaş, tebessümle, insanı sarmalayan o kuvvetli cümlelerinle... Kısa kestiğin ilk konu bu oldu. En zayıf durumlarda sana kızdığım anlar gözümde.. Hafifçe gülümser ve yatıştırırsın... Bu, “yaşamak” konusunu kısa kestiğin için seninle büyük hesaplaşacağız, güzel ruh. Hayatına dâhil ettiğin herkes ne şanslı Metin... Seni çok seviyorum... En sevdiğin sanatçılarla buluşup, bir sürü eğlenceli anı paylaşacağına eminim. Sevmek bir frekanstır. Daima... Allah rahmet eylesin. Güzel dostumu sarıp, sarmalasın Yaradan’ın kuvvetli ışığı...
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ECE ERKEN
'Passaparola'ya beraber başlamıştık. İlk kez ikili program sunacaktım. 'Kesin anlaşamam' derken o kadar tatlı, naif bir adam vardı ki... Karşımda tek bir gün tartışmamız olmadı. Hep esprili, hep hayat doluydu. Yıllar geçti koptuk, görüşmedik ama her karşılaşmamızda hiç kopmamış gibiydik. Çok değerli, kıymetliydin be Metin... Çok erken gittin... Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
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SÜHEYL UYGUR
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BEHZAT UYGUR
Arkadaş... Metin Uca...
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
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