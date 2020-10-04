HANDE ERÇEL
Son 1 yılda evinde 9 can büyütmüş biri olarak sevgiden başka bir şey beklemediklerine eminim. Karşılıksız sevgileriyle şifa olduklarına da. Ne kadar şanslıyım ki 3 güzel bebek benimle olmayı isteyip hayatıma girmişler... Sevginin sardığı bir dünya olsun artık. Dili olmayan kendini anlatamayan tüm canların varlığını kabul eden bir toplum olmak,empati kurmak ne büyük erdem. #4ekimhayvanlarıkorumagünü
HAKAN ALTUN
Onlar bizim canlarımız. Sevmek ve yaşam haklarına saygı duymak en önemli insani görevimiz. Yaşatmak için sadece sevgi yeter.
DENİZ SEKİ
Ekim Dünya Hayvanları koruma günü. Gerçi ben haycan demeyi tercih ediyorum. Bizlerin yoldaşları olan bu güzel varlıklara. Karşılıksız sevgiyi en güzel yaşatan tüm dostlarımızı sadece bugün değil, her gün koruyalım ve bizden istedikleri tek şey olan sevgimizi olabildiğince gösterelim.
MERVE OFLAZ
#4ekimhayvanlarıkorumagünü sadece tek gün değil her gün onlar için elimizden ne gelirse yapalım. Sizlerden tek isteğim, onları görmezden gelmemeniz, ilanları paylaşmanız, parayla satın alınıp sonrasında barınaklara, sokaklara terk edilen binlerce canı unutmamanız.
AJDA PEKKAN
Korumak kelimesi savunmasız bir canı kucakladığında anlam buluyor. Onları hayvan diye ötekileştirmediğin var olmuş bir hayat, bir can olarak sahiplendiğinde, sarıldığında gönlün tarifsiz bir huzur buluyor. Sen de bu duyguları bugünden sonra yaşamaya ve onları yaşatmaya ne dersin? Tabii ki sözlerim empati kurabilen güzel yürekli insanlara! Kötüler için, ülkemin tüm sağduyulu güzel insanlarının daha fazla üzülmemesi için, katliamların son bulması ve yapanların cezalandırılması için elbette ilgili yasaları hasretle bekliyorum. #4ekimhayvanlarıkorumagünü #satınalmasahiplen #hayvanyasasıçıkmalı #hayvanlarıkorumakanunu
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