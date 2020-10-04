AJDA PEKKAN



Korumak kelimesi savunmasız bir canı kucakladığında anlam buluyor. Onları hayvan diye ötekileştirmediğin var olmuş bir hayat, bir can olarak sahiplendiğinde, sarıldığında gönlün tarifsiz bir huzur buluyor. Sen de bu duyguları bugünden sonra yaşamaya ve onları yaşatmaya ne dersin? Tabii ki sözlerim empati kurabilen güzel yürekli insanlara! Kötüler için, ülkemin tüm sağduyulu güzel insanlarının daha fazla üzülmemesi için, katliamların son bulması ve yapanların cezalandırılması için elbette ilgili yasaları hasretle bekliyorum. #4ekimhayvanlarıkorumagünü #satınalmasahiplen #hayvanyasasıçıkmalı #hayvanlarıkorumakanunu