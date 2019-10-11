Ünlülerden 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajları



MELİS İŞİTEN



Uç. Uçabildiğin kadar uç.

#dünyakızçocuklarıgünü n kutlu olsun en yakın arkadaşım.

kendin kadın olarak layığını yaşadığın ömrün olsun.

kahkahan kocaman olsun; tüm dünya senin kahkahanın gücünü hissetsin.

ruhun her gün biraz daha özgür kalsın.

kendi değerini farkında ol ki etrafından o değeri gör.

kimseye ihtiyacın olmadığını asla unutma. biz sadece yolculuğuna eşlik eden yoldaşlarınız.

dün, bugün ve yarın hep sen kendin ol.

kalbinin atmadığı hiç bir yerde kalma.

savaştan, kavgadan uzak dur.

ve hiç unutma hiç bir ilaç senin gülen yüzün kadar iyi gelemez ruhu senin için uçuşanlara.

şükret. varlığına, sağlığına, mutluluğuna.

ve lütfen hayatta hep tercihini mutlu olmaktan yana yap.

seni seviyorum.

Snne, abla, arkadaş.. Ne dersen de, Melis hep burada.