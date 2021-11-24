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Ünlülerden '24 Kasım Öğretmenler Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

Ünlülerden '24 Kasım Öğretmenler Günü' paylaşımları

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından '24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili mesajlar yayınladı

24.11.2021 - 16:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • LEVENT YÜKSEL

    Fotoğrafta görmüş olduğunuz pastayı kesmeye çabalayan ben, sol arka tarafımda kıymetlim anneannem Hayriye Hanım, sağ arkamda ilk öğretmenim Canan Öğretmen. Başta ilk öğretmenim Canan Öğretmen ve aydınlık bir gelecek için emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Hakkınız ödenmez...

  • DOĞA RUTKAY KAMAL

    "Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili en saygıdeğer unsurlarıdır." Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeğiyle, yüreğiyle, gecesiyle gündüzüyle, yorulmadan ve sabırla dünyayı güzelleştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

  • TEOMAN

    Birinci sınıfın ilk günlerinde öğretmen tahtaya bir şey çiziyor, "5 sayfa merdiven çizeceğiz." diyor. Bütün öğrencileri dolaşıp benim deftere geldiğinde bomboş beyaz sayfaya bakıp, niye yapmadığımı soruyor. "Ben merdiven çizmek değil, okuma öğrenmek istiyorum." diyorum. Bana renkli kalemler getiriyor, kırmızı, yeşil falan... İstersem, bu kalemlerle yapabileceğimi söylüyor. Yapmıyorum. Bir gün eve dönüyorum, annem camda endişeli. "Derslerde ilgisizmişsin." diyor. Şaşırıyorum. Okuldan söylemişler, kağıt gelmiş. Bence ilgiliyim halbuki...

  • FAZIL SAY

    'Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Eğitim sistemimizdeki tüm dertlerin de bir an önce çözülmesini diliyorum. Fotoğraf: Ankara, 1980 yılı. Mithat Fenmen hocamı saygıyla anıyorum.

  • CANAN ANDERSON

    Canım ilkokul öğretmenim... Tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ile alkışlıyoruz. Haydi hayatta olanları arayalım, olmayanlar için de dualarımızı eksik etmeyelim.

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