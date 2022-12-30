Ünlülerden 2023 mesajları

Türkan Şoray
2023 geçtiğimiz yılları aratmayan, tüm kötü anılarımızı geride bıraktığımız, geleceğe umutla bakacağımız bir yıl olsun. Bu yıl dileğim aslında her gün dilediklerimle aynı. Empati, sevgi, sağlık, iyilik, güzellik, huzur, barış… Öfke, sevgisizlik, merhametsizlik, adaletsiz, haksızlık yerini sevgiye, iyiliğe, merhamete, hakka, adalete bıraksın dilerim. Cumhuriyetimizin 100. Yılını da kutlayacağımız 2023 yılı; hepimize, ülkemize, dünyaya güzellik katsın. Yüreğimizi ısıtacağımız nice güzel yarınlara ve yıllara…