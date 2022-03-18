KENAN DOĞULU

Tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığı zaferden bugüne tam 107 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir inanç ve büyük bir aşkla verdiği bağımsızlık mücadelesi, ihtimali 10 milyonda 1 görülen zaferi müjdeledi bir asır önce. Bu vesileyle isterim ki inanmaktan vazgeçmeyelim; birlik ve beraberliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün gücünü bilelim. Bizi biz yapan değerleri unutmayalım, koruyalım, yüceltelim! Müziği, sanatı, fikri hür kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Zaferi'nin tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum.