HÜLYA KOÇYİĞİT

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanı uğruna canlarını feda eden, nice destanlar yazan Türk milleti, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanımıza göz diken hainlere, Türk halkı vatan topraklarının bölünenemeyeceğini ve bu topraklardan hainlere geçit vermeyeceğini gösterdi. Canları uğruna vatanımızı koruyan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz saygı ve minnetle...