Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ünlüler sayesinde moda oldu! Uzmanlar uyardı: Birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

Moda ikonlarından Hailey Bieber'ın özel hayatında ve gittiği davetlerde sürekli tercih ettiği sıkı topuz aslında birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanlar sıkı topuz modeliyle ilgili önemli açıklamalarla kişileri uyarıyor.

Giriş: 03.11.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'ın moda trendi haline getirdiği sıkı topuzlar, artık birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Hem şık hem spor görünümlere uyan bu sıkı topuzların aslında birçok saç rahatsızlığını ortaya çıkardığını biliyor muydunuz?

  • KALICI SORUNLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR

    Uzmanların söylemlerine göre sıkı topuz saç kıran (alopesi ) rahatsızlığını ortaya çıkarabilir. Sıkı topuzlar saç köklerini strese sokar ve bu olay da saç dökülmesini meydana getirir. Topuzların yapıldığı elastik tokalar da saçı kırar ve inceltir. Topuz bantları da oldukça zararlıdır.

  • AT KUYRUĞUNUN DA ZARARLARI VAR

    Sıkı topuzun yanında sıkı at kuyruğu ya da sıkı örgüler de saç diplerinize zarar verir. Özellikle kullandığınız ısı ya da kimyasallar saçları kırabilir ve yine alopesi hastalığına yol açabilir.

  • Yapılan sıkı toplama modelleri saç dökülmesinin yanında, kızarıklık, ağrı, kafa derisinde batma hissi, baş ağrısı, kaşıntı, kabuklanma gibi semptomları da beraberinde getirebilir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.