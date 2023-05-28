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Ünlüler sandık başında! Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ'dan oy fotoğrafı - 2023 seçim haberleri

Ünlüler sandık başında

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler ikinci kez sandık başında... Ünlü isimler de sandık başına giderek siyasi tercihlerini oy pusulasına yansıtıyor

Giriş: 28.05.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler, ikinci kez sandık başında...
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. 

    14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde adaylar, % 50 + 1'lik orana ulaşamadığı için, seçmenler ikinci turda yeniden oy kullanıyor. 
    Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikinci turdaki seçimlerle belirlenecek. 
    Ünlüler de sabah saat 8.00'de başlayan oy verme işleminde siyasi tercihlerini oy pusulasına yansıtmak üzere sandıklara gidiyor.

  • KIVANÇ TATLITUĞ

  • SEZEN AKSU

  • CEM YILMAZ

  • SERENAY SARIKAYA

  • BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

  • PELİN ÖZTEKİN

  • ATA DEMİRER

  • HAMDİ ALKAN

  • BURCU KARA

  • DEMET EVGAR 

  • FERHAT GÖÇER

  • SEREN SERENGİL

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