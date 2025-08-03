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        Haberler Dünyadan Ünlüler Michael Madsen'ı anma törenine katıldı - magazin haberleri

        Ünlüler Michael Madsen'ı anma törenine katıldı

        Hollywood'un usta oyuncularından Michael Madsen, ölümünden bir ay sonra ünlü arkadaşları Sean Penn, Quentin Tarantino gibi isimlerin yer aldığı bir törenle anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:42
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        Michael Madsen'ı andılar
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        'Rezervuar Köpekleri' ve 'Kill Bill' gibi kült filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Michael Madsen, 3 Temmuz’da evinde ölü bulunmuş, kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

        Sean Penn

        67 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu için Los Angeles'taki Vista Theater'da bir anma töreni düzenlendi.

        Hopper Penn

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        Törene, Sean Penn, Penn'in Robin Wrigt ile ilişkisinden olan ve oyunculuk yapan oğlu Hopper Penn, ünlü yönetmen Quentin Tarantino, oyuncu Daryl Hannah gibi ünlü isimler katıldı.

        Quentin Tarantino

        Tarantino'nun ilk yönetmenlik denemesi 'Rezervuar Köpekleri'nde bir polisin kulağını keserek ona işkence eden sadist Bay Sarışın rolüyle çıkış yapan Madsen, Tarantino'nun 'Kill Bill' serisinde, 'Nefret Dolu' ('The Hateful Eight') ve 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' ('Once Upon a Time in Hollywood') filmlerinde rol aldı.

        Daryl Hannah

        Diğer önemli oyunculuk deneyimleri arasında 1991 yapımı 'Thelma & Louise,' 1997 yapımı 'Donnie Brasco' ve 2005 yapımı 'Günah Şehri' ('Sin City') sayılabilir.

        Nick Holmes

        Madsen'in ölümünün ardından temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Michael Madsen son iki yıldır, aralarında 'Resurrection Road', 'Concessions' ve 'Cookbook for Southern Housewives' adlı uzun metrajlı filmlerin de bulunduğu bağımsız filmlerde inanılmaz işler yapıyordu ve hayatının bundan sonraki bölümünü dört gözle bekliyordu.

        Michael Madsen'in ölümü 'doğal nedenler' olarak kayda geçti

        Michael Madsen'in 35 yaşındaki oyuncu oğlu Christian Madsen de (solda) anma törenindeydi

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        #Michael Madsen
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