Ünlüler Michael Madsen'ı anma törenine katıldı

'Rezervuar Köpekleri' ve 'Kill Bill' gibi kült filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Michael Madsen, 3 Temmuz’da evinde ölü bulunmuş, kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Sean Penn

67 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu için Los Angeles'taki Vista Theater'da bir anma töreni düzenlendi.

Hopper Penn

Törene, Sean Penn, Penn'in Robin Wrigt ile ilişkisinden olan ve oyunculuk yapan oğlu Hopper Penn, ünlü yönetmen Quentin Tarantino, oyuncu Daryl Hannah gibi ünlü isimler katıldı.

Quentin Tarantino

Tarantino'nun ilk yönetmenlik denemesi 'Rezervuar Köpekleri'nde bir polisin kulağını keserek ona işkence eden sadist Bay Sarışın rolüyle çıkış yapan Madsen, Tarantino'nun 'Kill Bill' serisinde, 'Nefret Dolu' ('The Hateful Eight') ve 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' ('Once Upon a Time in Hollywood') filmlerinde rol aldı.

Daryl Hannah

Diğer önemli oyunculuk deneyimleri arasında 1991 yapımı 'Thelma & Louise,' 1997 yapımı 'Donnie Brasco' ve 2005 yapımı 'Günah Şehri' ('Sin City') sayılabilir.

Nick Holmes Madsen'in ölümünün ardından temsilcisinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Michael Madsen son iki yıldır, aralarında 'Resurrection Road', 'Concessions' ve 'Cookbook for Southern Housewives' adlı uzun metrajlı filmlerin de bulunduğu bağımsız filmlerde inanılmaz işler yapıyordu ve hayatının bundan sonraki bölümünü dört gözle bekliyordu. Michael Madsen'in ölümü 'doğal nedenler' olarak kayda geçti Michael Madsen'in 35 yaşındaki oyuncu oğlu Christian Madsen de (solda) anma törenindeydi