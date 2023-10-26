Ünlüler evlerini bayrakla donatmaya başladı

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29 Ekim yaklaştıkça heyecan daha da artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olması nedeniyle bu yıl daha da özel bir anlama sahip olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar günü tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutlanacak.

Ünlüler, evlerini şimdiden bayraklarla donatmaya başladı. O ünlülerden üçü; Türkan Şoray, Filiz Akın ile Şahan Gökbakar...

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Türkan Şoray; "Bayraklarımızı asalım. Cumhuriyet, çok yaşa", Şahan Gökbakar; "Kutlamayanlara inat, biz bugünden astık bayrakları" dedi.

Filiz Akın ise şunları söyledi: Çevredeki herkes gibi biz de şimdiden heyecanla astık bayraklarımızı. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk.

Şevket Altuğ

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin setinde de bayrak asıldı.