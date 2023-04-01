Ünlüler depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca organize edilen program kapsamında Malatya'ya gelen aralarında ses sanatçıları, milli sporcular ve modacıların da bulunduğu heyet, çadır ve konteyner kentleri gezerek, çocuklara hediye verdi.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve afet çadırları kurularak yaşam alanına çevrilen merkeze geçen heyet, buradaki konferans salonunda çocuklara yönelik ilahi ve tasavvuf konseri verdi.