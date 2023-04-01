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Ünlüler depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen ünlü isimlerden oluşan heyet, depremzedelerle bir araya geldi

Giriş: 01.04.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlüler depremzedelerle buluştu - Magazin haberleri
Ünlüler depremzedelerle buluştu
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca organize edilen program kapsamında Malatya'ya gelen aralarında ses sanatçıları, milli sporcular ve modacıların da bulunduğu heyet, çadır ve konteyner kentleri gezerek, çocuklara hediye verdi.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve afet çadırları kurularak yaşam alanına çevrilen merkeze geçen heyet, buradaki konferans salonunda çocuklara yönelik ilahi ve tasavvuf konseri verdi.

Etkinliğe katılan Mahmut Tuncer, sahneye çocuklarla çıkarak şarkılar söyledi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Fotoğraflar: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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