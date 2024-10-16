Ünlüler, deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

Ünlüler, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinu sundu.