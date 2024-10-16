Ünlüler, deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı
Diyarbakır, Malatya, Elazığ'da hissedilen depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğünün de 5.9 olduğunu öğrenildi. Ünlüler, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu
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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin 6.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Ünlüler, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinu sundu.
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Mustafa Sandal: Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Can kaybının olmamasını temenni ediyorum. Allah, yardımcınız olsun.
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Ecem Erkek: Çok geçmiş olsun. İnşallah herkes iyidir
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Nebahat Çehre
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Melek Baykal