Ünlüler, Cumhuriyete özel marş bestelediler

REKLAM advertisement1

29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Birçok müzisyen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak marş besteledi. Haberimizde o özel marşların kimler tarafından üretildiği ve sözlerini dinleyeceksiniz.

100 yılın ilkleri Haberi Görüntüle

100'üncü yıl marşları Haberi Görüntüle

Simge anıtın hikâyesi Haberi Görüntüle

Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi Haberi Görüntüle

İkonik fotoğrafın hikâyesi Haberi Görüntüle