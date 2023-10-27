Ünlüler, Cumhuriyete özel marş bestelediler
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserimdir" dediği Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ünlülerin Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına özel besteledikleri marşları sizler için bir araya getirdik
Giriş: 27.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:23
29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetin 100'üncü yılını coşkuyla kutluyoruz. Birçok müzisyen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak marş besteledi. Haberimizde o özel marşların kimler tarafından üretildiği ve sözlerini dinleyeceksiniz.